Нецензурная брань и россияне: Украинский издатель отличился дисклеймером к роману Дэна Брауна

В украинском переводе нового романа Дэна Брауна появилось предупреждение об упоминании россиян. Соответствующий дисклеймер читатели обнаружили в книге «Тайна тайн», выпущенной издательством «Клуб семейного досуга» (КСД).

На одной из первых страниц под уведомлением о ненормативной лексике напечатана фраза: «Увага! У книзі згадуються росіяни» — «Внимание! В книге упоминаются россияне».

О наличии российских персонажей издательство предупреждает и в описании романа на своём сайте. Причины появления отдельной пометки там не объясняются.

«Тайна тайн» стала первым романом Брауна за восемь лет. По сюжету профессор Роберт Лэнгдон приезжает в Прагу, где оказывается втянут в расследование исчезновения учёной Кэтрин Соломон.

Подобные дисклеймеры встречаются и в других книгах, выпускаемых украинскими издательствами. В отдельных случаях компании также меняют исходный текст или вовсе отказываются от публикации произведений из-за присутствия в сюжете России и россиян.

Ранее украинская общественница заявила, что русскоязычных граждан Незалежной следует принуждать к переходу на мову через жёсткие барьеры при найме на работу и поступлении в учебные заведения. Она возмущена, что даже подростки, родившиеся после Майдана, продолжают говорить по-русски, и признала: на такие семьи действует только принуждение со стороны государства.