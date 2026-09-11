«Вспышка веселья»: Ким Чен Ын открыл люксовые магазины и аквапарки в КНДР

В КНДР при лидере Ким Чен Ыне наблюдается потребительский бум — в стране открываются люксовые магазины, пляжные курорты, аквапарки и горнолыжные комплексы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков, а также недавних посетителей и перебежчиков.

Китайские таможенные данные подтверждают тенденцию: за десятилетие импорт массажного оборудования в КНДР вырос в 40 раз, поставки беговых дорожек — более чем на 600% . В стране появляются роскошные торговые центры, а в гостинице «Рюген Голден Плаза» в Пхеньяне выставляют люксовые часы Rolex, Omega и Herbelin .

Потребительский бум происходит даже под тяжёлыми санкциями ООН. Экономика КНДР выросла на 3,5% в 2025 году — третий год подряд выше 3%, сообщал ЦБ Южной Кореи.

«Средний класс примерно из 8 млн человек со сбережениями и некуда их тратить», — пояснил профессор Венского университета Рюдигер Франк, добавив, что потребление снижает недовольство и даёт рост экономики за счёт внутреннего спроса .

Курорт Вонсан Кальма принял более 300 тысяч внутренних посетителей во второй половине 2025 года. Упоминания туризма и досуга в государственных СМИ КНДР участились с 2022 года.

Аналитики подчёркивают, что дело не только в доступе к «маленьким радостям». Направляя личные траты через подконтрольные государству досуговые и торговые сети, Ким усиливает контроль над коммерцией, вытесняет неформальные рынки и открывает новые источники доходов.

Ранее Life.ru рассказывал, что южнокорейская разведка продолжает выяснять, есть ли у Ким Чен Ына тайный сын, который мог бы стать его преемником. По данным Национальной разведывательной службы (NIS) Южной Кореи, у дочери лидера КНДР Ким Чжу Э есть младший брат или сестра, пол которого пока неизвестен. При этом спецслужба считает, что даже возможное наличие старшего брата не меняет нынешнюю картину с преемником.