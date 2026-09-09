Медведев заявил о единстве России и КНДР по ключевым мировым вопросам

Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю годовщины образования КНДР заявил о совпадении позиций Москвы и Пхеньяна по ключевым международным вопросам. Текст телеграммы передало ЦТАК.

По оценке Медведева, две страны совместно выступают за справедливое мироустройство и противостоят политике коллективного Запада, которую он назвал неоколониальной.

«Наши государства единым фронтом борются за установление справедливого миропорядка», — говорится в послании.

Медведев также выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества на благо народов России и КНДР. Отдельно он отметил партнёрство между «Единой Россией» и Трудовой партией Кореи.

Ранее Россия и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную. Сооружение получило имя Якова Новиченко — офицера Красной армии и Героя Труда КНДР. Проект реализован совместными усилиями Москвы и Пхеньяна. Соглашение о его создании стороны заключили ещё в 2024 году.