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Опубликовано 8 сентября, 22:04

Ким Чен Ын получил поздравительную телеграмму от Путина к годовщине КНДР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 78-летия образования КНДР. Президент РФ подчеркнул, что связи двух стран всегда опирались на дружбу, добрососедство и взаимопомощь. Текст послания передало северокорейское Центральное телеграфное агентство.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 78-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в телеграмме.

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6 сентября во Владивостоке открыли мурал в честь дружбы России и КНДР. На одной из опор Золотого моста разместили роспись с изображением российского и корейского военнослужащих, которые держат друг друга за руки. Образ российского военнослужащего на росписи получил черты дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Во время мероприятия глава региона отдельно почтил память российских военных, погибших в боях за Курскую область.

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Виталий Приходько
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