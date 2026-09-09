Ким Чен Ын получил поздравительную телеграмму от Путина к годовщине КНДР
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Российский президент Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 78-летия образования КНДР. Президент РФ подчеркнул, что связи двух стран всегда опирались на дружбу, добрососедство и взаимопомощь. Текст послания передало северокорейское Центральное телеграфное агентство.
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 78-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в телеграмме.
6 сентября во Владивостоке открыли мурал в честь дружбы России и КНДР. На одной из опор Золотого моста разместили роспись с изображением российского и корейского военнослужащих, которые держат друг друга за руки. Образ российского военнослужащего на росписи получил черты дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Во время мероприятия глава региона отдельно почтил память российских военных, погибших в боях за Курскую область.
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