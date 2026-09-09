Ким Чен Ын получил поздравительную телеграмму от Путина к годовщине КНДР

Российский президент Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 78-летия образования КНДР. Президент РФ подчеркнул, что связи двух стран всегда опирались на дружбу, добрососедство и взаимопомощь. Текст послания передало северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Турпоток вырастет, но не сейчас: когда поедут автобусы по новому мосту между Россией и КНДР

Турпоток вырастет, но не сейчас: когда поедут автобусы по новому мосту между Россией и КНДР

6 сентября во Владивостоке открыли мурал в честь дружбы России и КНДР. На одной из опор Золотого моста разместили роспись с изображением российского и корейского военнослужащих, которые держат друг друга за руки. Образ российского военнослужащего на росписи получил черты дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Во время мероприятия глава региона отдельно почтил память российских военных, погибших в боях за Курскую область.