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Опубликовано 25 сентября, 07:18

ВСУ хладнокровно расстреляли гуманитарный конвой с омичами, погибли трое

Трое омичей погибли при атаке ВСУ на гуманитарный конвой для СВО

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Автоколонна с гуманитарным грузом, направлявшаяся из Омской области в район проведения специальной военной операции, попала под удар украинских формирований.

В результате нападения смертельные ранения получили трое добровольцев из Тары. Ещё один участник поездки пострадал.

В настоящее время раненому мужчине медики оказывают неотложную квалифицированную поддержку. Глава региона Виталий Хоценко отреагировал на трагедию.

«Это огромное горе. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал чиновник и назвал произошедшее подлой атакой.

Руководитель субъекта уже поручил главе района Евгению Лысакову и своему заместителю Ирине Варнавской всесторонне поддержать родственников жертв.

В ближайшее время профильные структуры приступят к организации выплат и адресной помощи пострадавшей стороне.

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Оксана Попова
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