ВСУ хладнокровно расстреляли гуманитарный конвой с омичами, погибли трое
Трое омичей погибли при атаке ВСУ на гуманитарный конвой для СВО
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Автоколонна с гуманитарным грузом, направлявшаяся из Омской области в район проведения специальной военной операции, попала под удар украинских формирований.
В результате нападения смертельные ранения получили трое добровольцев из Тары. Ещё один участник поездки пострадал.
В настоящее время раненому мужчине медики оказывают неотложную квалифицированную поддержку. Глава региона Виталий Хоценко отреагировал на трагедию.
«Это огромное горе. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал чиновник и назвал произошедшее подлой атакой.
Руководитель субъекта уже поручил главе района Евгению Лысакову и своему заместителю Ирине Варнавской всесторонне поддержать родственников жертв.
В ближайшее время профильные структуры приступят к организации выплат и адресной помощи пострадавшей стороне.
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