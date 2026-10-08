Склад и три машины Международного комитета Красного Креста в Донецке атаковали беспилотники, хотя объект был помечен защитной символикой и о его расположении украинскую сторону заранее уведомили. Факт удара по своему имуществу подтвердили в Региональной делегации МККК в России и Белоруссии, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в мессенджере «Макс».

«Сам факт совершения Киевом данного преступления подчёркивает игнорирование Украиной норм международного гуманитарного права, предоставляющих специальную защиту сотрудникам и собственности Международного комитета Красного Креста. Усугубляется ситуация тем, что о месте нахождения склада украинцы были должным образом проинформированы в рамках установленной процедуры, но совершили на него преднамеренные атаки», — отмечено в тексте.

Известно, что там хранились продукты, медицинские товары и стройматериалы, предназначенные для помощи жителям Донбасса. Эти материалы шли на восстановление гражданских зданий, пострадавших от обстрелов украинских формирований.

Мирошник сообщил, что по информации властей ДНР, удары пришлись на 6 сентября. Сначала в три часа ночи, а затем в 5:45 по территории склада отработали украинские дроны самолётного типа модификации Б-2.

Он также уточнил, что огонь уничтожил строительные материалы — они находились и на открытой площадке, и внутри здания склада.

Мирошник выразил мнение, что действия киевских силовиков и украинского руководства заслуживают недвусмысленной реакции со стороны тех стран, которые поддерживают работу МККК и заявляют о приверженности нормам международного гуманитарного права, обязательным для всех государств.

Ранее Life.ru рассказывал, что за сутки 7 октября при атаках на территории ДНР погибли трое мирных жителей, ещё восемь человек получили ранения. Удары пришлись на несколько населённых пунктов, а также на трассу Донецк — Авдеевка. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства республики, которое документирует военные преступления Украины.