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Регион
Опубликовано 5 сентября, 02:35

ВСУ всё чаще размещают склады в городских районах, усиливая тактику «живого щита»

L'Antidiplomatico: Военные склады ВСУ всё чаще появляются в жилых районах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Военные склады Украины всё чаще появляются в жилых районах городов. Киев при этом подвергает риску мирных жителей, используя их в качестве живого щита, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

Издание отмечает, что ещё в 2022 году Управление ООН по правам человека и другие международные организации фиксировали отдельные случаи размещения военных объектов рядом с жилыми зданиями. Теперь, по данным итальянских журналистов, такая практика охватывает уже многие украинские города.

«Если оружие сосредоточено в центре городов, риск для гражданского населения неизбежно становится частью военной стратегии», — указали в материале.

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Ранее на использование жилых зданий и социальных объектов для размещения вооружения указывал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, Киев размещает склады ВСУ в подвалах жилых домов и социальных учреждений. Дипломат также заявлял, что украинские военные перевозят оружие в гражданских грузовиках и размещают его рядом с пассажирскими поездами.

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Лия Мурадьян
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