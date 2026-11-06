Мужская сборная России завоевала золото чемпионата мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях в двойном минитрампе. Турнир проходит в китайском Нанкине.

Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко набрали 26 очков. Второе место заняла команда Португалии с 22 очками, третьими стали американцы — 19 очков.

Российские спортсмены впервые с 2019 года выступают на чемпионате мира под национальным флагом. Соревнования завершатся 8 ноября.

Ранее в этот же день российская женская команда выиграла золото на акробатической дорожке. Александра Лямина, Елена Нейман, Арина Каляндра и Полина Новолокина набрали 28 баллов, опередив сборные Бельгии и Франции.