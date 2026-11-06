Российская команда завоевала золото чемпионата мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях на акробатической дорожке. Турнир проходит в китайском Нанкине.

Александра Лямина, Елена Нейман, Арина Каляндра и Полина Новолокина набрали 28 баллов. Серебро досталось сборной Бельгии с 22 баллами, бронзу выиграли француженки — 21 балл.

Российские спортсмены впервые с 2019 года выступают на чемпионате мира под национальным флагом. В 2021 году они представляли страну под флагом федерации, первенства 2022 и 2023 годов пропустили, а в 2025-м соревновались в нейтральном статусе.

Чемпионат мира завершится 8 ноября.

А в октябре россиянки Анжела Бладцева и София Аляева стали победительницами общего зачёта Кубка мира по прыжкам на батуте в синхронных выступлениях. Дуэт показал лучший результат по итогам серии из шести этапов международных соревнований.