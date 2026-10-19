Россиянки Бладцева и Аляева выиграли общий зачёт Кубка мира по прыжкам на батуте

Российские спортсменки Анжела Бладцева и София Аляева стали победительницами общего зачёта Кубка мира по прыжкам на батуте в синхронных выступлениях. Дуэт показал лучший результат по итогам серии из шести этапов международных соревнований.

Второе место в итоговой классификации заняли представительницы Канады. Бронзовые награды достались спортсменкам из Белоруссии.

Бладцева и Аляева успешно выступали на протяжении сезона. В частности, российский дуэт выиграл этапы Кубка мира в азербайджанском Баку, нидерландском Алкмаре и швейцарской Арозе. Эти результаты отражены в официальной статистике Международной федерации гимнастики.

Победа в общем зачёте стала ещё одним достижением россиянок на международной арене. В отличие от отдельного этапа, итоговая классификация учитывает выступления на протяжении серии соревнований. Российские спортсмены участвуют в международных турнирах по прыжкам на батуте в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru сообщал, что Анжела Бладцева вместе с Данилой Касимовым завоевала золото этапа Кубка мира в итальянском Риччоне. В смешанных синхронных прыжках россияне набрали 51,260 балла, опередив канадский дуэт Сары Милетт и Этьена Клутье на 1,020 балла. Бронза тогда досталась представителям Чехии.