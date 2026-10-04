Пантелеев и Нартов выиграли золото этапа КМ по прыжкам на батуте

Россияне Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов выиграли золото этапа Кубка мира по прыжкам на батуте в итальянском Риччоне. В финале синхронных прыжков дуэт набрал 53,700 балла.

Второе место заняли американцы Рубен Падилла и Алексей Шостак, получившие 53,040 балла. Бронза досталась представителям Азербайджана Махсуду Махсудову и Гусейну Аббасову — 52,470 балла.

Этап Кубка мира в Риччоне проходит 3–4 октября и станет для россиян последним международным стартом этой серии перед главным турниром сезона.

Накануне Life.ru рассказывал, что сборная России решила пропустить заключительный этап Кубка мира в Коттбусе, который состоится 17–18 октября. Главный тренер Алексей Рыжков объяснил решение желанием сохранить силы перед чемпионатом мира в Нанкине.

Весной российские спортсмены выиграли медальный зачёт чемпионата Европы по прыжкам на батуте, завоевав 13 золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград.