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Регион
Опубликовано 2 октября, 22:00

Россияне пропустят последний этап Кубка мира по прыжкам на батуте

Обложка © Владимир Смирнов/ТАСС

Обложка © Владимир Смирнов/ТАСС

Российские прыгуны на батуте не поедут на заключительный в этом сезоне этап Кубка мира в Германии, чтобы сохранить силы перед главным стартом года. Причину решения ТАСС объяснил главный тренер национальной команды Алексей Рыжков.

Соревнования в Коттбусе пройдут с 15 по 19 октября. Уже через две с небольшим недели после их завершения спортсменам предстоит выступить на чемпионате мира. В штабе сборной сочли такой интервал слишком коротким для полноценного восстановления и подготовки.

«Мы приняли решение пропустить этап Кубка мира в Коттбусе по причине того, что сроки его проведения очень близки к первенству и чемпионату мира, главному старту сезона. Мы год назад уже были в такой ситуации, и нам тогда не хватило времени восстановиться и нормально подготовиться к чемпионату мира. Поэтому и было заранее принято решение в этом году этот этап Кубка мира пропустить», — отметил он.

Главный турнир сезона примет китайский Нанкин с 4 по 8 ноября. Спустя четыре дня там же стартует юниорское мировое первенство, которое продлится до 15 ноября. Именно на эти соревнования российская команда намерена сделать основной акцент.

Российская сборная взяла серебро на ЧМ по прыжкам на батуте
Российская сборная взяла серебро на ЧМ по прыжкам на батуте

В нынешнем сезоне российские батутисты уже отказывались от участия в одном из этапов Кубка мира, однако тогда причина была другой. В июле сборная не поехала на соревнования в португальской Коимбре, поскольку местные организаторы не смогли обеспечить выступление россиян с национальным флагом и гимном. Весной команда успешно выступила на чемпионате Европы в Португалии, заняв первое место в неофициальном медальном зачёте с 13 золотыми наградами.

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Юлия Сафиулина
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