Россияне пропустят последний этап Кубка мира по прыжкам на батуте

Российские прыгуны на батуте не поедут на заключительный в этом сезоне этап Кубка мира в Германии, чтобы сохранить силы перед главным стартом года. Причину решения ТАСС объяснил главный тренер национальной команды Алексей Рыжков.

Соревнования в Коттбусе пройдут с 15 по 19 октября. Уже через две с небольшим недели после их завершения спортсменам предстоит выступить на чемпионате мира. В штабе сборной сочли такой интервал слишком коротким для полноценного восстановления и подготовки.

«Мы приняли решение пропустить этап Кубка мира в Коттбусе по причине того, что сроки его проведения очень близки к первенству и чемпионату мира, главному старту сезона. Мы год назад уже были в такой ситуации, и нам тогда не хватило времени восстановиться и нормально подготовиться к чемпионату мира. Поэтому и было заранее принято решение в этом году этот этап Кубка мира пропустить», — отметил он.

Главный турнир сезона примет китайский Нанкин с 4 по 8 ноября. Спустя четыре дня там же стартует юниорское мировое первенство, которое продлится до 15 ноября. Именно на эти соревнования российская команда намерена сделать основной акцент.

В нынешнем сезоне российские батутисты уже отказывались от участия в одном из этапов Кубка мира, однако тогда причина была другой. В июле сборная не поехала на соревнования в португальской Коимбре, поскольку местные организаторы не смогли обеспечить выступление россиян с национальным флагом и гимном. Весной команда успешно выступила на чемпионате Европы в Португалии, заняв первое место в неофициальном медальном зачёте с 13 золотыми наградами.