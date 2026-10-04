Россияне Бладцева и Касимов взяли золото этапа КМ по прыжкам на батуте

Россияне Анжела Бладцева и Данила Касимов завоевали золото в смешанных синхронных прыжках на батуте на этапе Кубка мира в итальянском Риччоне. Российский дуэт получил за выступление 51,260 балла.

Бладцева и Касимов опередили ближайших соперников на 1,020 балла. Серебро досталось канадцам Саре Милетт и Этьену Клутье, набравшим 50,240. Тройку призёров замкнули представители Чехии Михаэла Юричкова и Лукас Кубик. Их результат составил 49,980 балла. Этап Кубка мира в Риччоне завершится 4 октября.

Ранее российские спортсмены Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов также выиграли золото этапа Кубка мира по прыжкам на батуте в итальянском Риччоне. В финале синхронных прыжков дуэт набрал 53,700 балла.