Вторсырьё и экскаватор загорелись в Астрахани на площади 700 «квадратов»
Обложка © VK / МЧС Астрахани
Крупный пожар произошёл в Ленинском районе Астрахани. Огонь охватил вторсырьё и экскаватор на площади около 700 квадратных метров, сообщили в МЧС России.
Вторсырьё и экскаватор загорелись в Астрахани на площади 700 «квадратов». Видео © VK / МЧС Астрахани
Возгорание произошло на улице Рыбинской, 8. К моменту прибытия пожарных открытым огнём горели складируемые материалы и спецтехника.
Пострадавших, по данным МЧС, нет. К тушению привлекли 39 человек и 12 единиц техники. Причины возгорания пока не называются.
Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в Таганроге, где после падения обломков БПЛА загорелись четыре коммерческих объекта. Позже открытое горение удалось локализовать по трём адресам. Власти также сообщали о повреждении коммерческих зданий и автомобилей.
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