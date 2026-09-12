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Опубликовано 12 сентября, 15:14

Вторсырьё и экскаватор загорелись в Астрахани на площади 700 «квадратов»

Обложка © VK / МЧС Астрахани

Обложка © VK / МЧС Астрахани

Крупный пожар произошёл в Ленинском районе Астрахани. Огонь охватил вторсырьё и экскаватор на площади около 700 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Вторсырьё и экскаватор загорелись в Астрахани на площади 700 «квадратов». Видео © VK / МЧС Астрахани

Возгорание произошло на улице Рыбинской, 8. К моменту прибытия пожарных открытым огнём горели складируемые материалы и спецтехника.

Пострадавших, по данным МЧС, нет. К тушению привлекли 39 человек и 12 единиц техники. Причины возгорания пока не называются.

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Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в Таганроге, где после падения обломков БПЛА загорелись четыре коммерческих объекта. Позже открытое горение удалось локализовать по трём адресам. Власти также сообщали о повреждении коммерческих зданий и автомобилей.

Больше новостей о пожарах и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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