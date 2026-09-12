В Чили при пожаре в доме престарелых погибли 16 человек

В чилийском городе Питруфкен на юге страны при пожаре в доме престарелых погибли 16 человек, сообщает радиостанция BiBio.

По её данным, возгорание началось поздно вечером в пятницу. В момент трагедии в здании находилась одна дежурная медсестра, ухаживавшая за 26 постояльцами. Она смогла вывести из здания 10 человек. Причины происшествия пока не установлены. Мэр города Жаклин Ромеро сообщила радиостанции, что в феврале местные власти выносили учреждению предупреждение из-за нарушения санитарных норм.

Ранее сообщалось, что на сгоревшем у берегов страны пароме MV June Aster обнаружены останки ещё 41 человека, из-за чего число жертв выросло с 35 до 76. Спасти удалось 43 человека, судьба ещё 13 неизвестна, а из заявленных в документах 134 человек фактически в рейс отправились 132, так как двое владельцев билетов на борт не поднялись.