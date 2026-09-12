Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 14:56

В Чили при пожаре в доме престарелых погибли 16 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В чилийском городе Питруфкен на юге страны при пожаре в доме престарелых погибли 16 человек, сообщает радиостанция BiBio.

По её данным, возгорание началось поздно вечером в пятницу. В момент трагедии в здании находилась одна дежурная медсестра, ухаживавшая за 26 постояльцами. Она смогла вывести из здания 10 человек. Причины происшествия пока не установлены. Мэр города Жаклин Ромеро сообщила радиостанции, что в феврале местные власти выносили учреждению предупреждение из-за нарушения санитарных норм.

Спасатели нашли ещё 30 погибших внутри сгоревшего парома у Филиппин
Спасатели нашли ещё 30 погибших внутри сгоревшего парома у Филиппин

Ранее сообщалось, что на сгоревшем у берегов страны пароме MV June Aster обнаружены останки ещё 41 человека, из-за чего число жертв выросло с 35 до 76. Спасти удалось 43 человека, судьба ещё 13 неизвестна, а из заявленных в документах 134 человек фактически в рейс отправились 132, так как двое владельцев билетов на борт не поднялись.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar