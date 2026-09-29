Вы продаёте мясов? Предприимчивый кот устроился дегустатором в мясной отдел супермаркета в Приморье

В Дальнегорске Приморского края кот пробрался прямо на мясной прилавок супермаркета и устроил себе незапланированный пир. Кадры публикует телеграм-канал Svodka25.

Кот стал заведующим мясного отдела супермаркета в Дальнегорске. Видео © Telegam / Svodka25 | Новости Приморья и Владивостока

Хвостатого покупателя заметили среди упаковок со свининой в магазине «Близкий». Вместо того чтобы ждать угощения от посетителей, кот решил действовать самостоятельно и добрался до мяса прямо на витрине.

На опубликованных кадрах животное спокойно расположилось среди товаров и наслаждалось добычей. На недоумённые оклики со стороны людей он отреагировал с небольшим недоумением, но всё же терпливо.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Дагестане кошка оказалась за рулём оставленного без водителя автомобиля. Машина начала катиться и направилась прямо к бетонному ограждению, пока пушистая «автоледи» сидела на водительском месте.