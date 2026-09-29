Вы продаёте мясов? Предприимчивый кот устроился дегустатором в мясной отдел супермаркета в Приморье
Кот пробрался на мясной прилавок в супермаркете Приморья и устроил пир
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Дальнегорске Приморского края кот пробрался прямо на мясной прилавок супермаркета и устроил себе незапланированный пир. Кадры публикует телеграм-канал Svodka25.
Кот стал заведующим мясного отдела супермаркета в Дальнегорске. Видео © Telegam / Svodka25 | Новости Приморья и Владивостока
Хвостатого покупателя заметили среди упаковок со свининой в магазине «Близкий». Вместо того чтобы ждать угощения от посетителей, кот решил действовать самостоятельно и добрался до мяса прямо на витрине.
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