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Опубликовано 29 сентября, 10:27

Вы продаёте мясов? Предприимчивый кот устроился дегустатором в мясной отдел супермаркета в Приморье

Кот пробрался на мясной прилавок в супермаркете Приморья и устроил пир

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Дальнегорске Приморского края кот пробрался прямо на мясной прилавок супермаркета и устроил себе незапланированный пир. Кадры публикует телеграм-канал Svodka25.

Кот стал заведующим мясного отдела супермаркета в Дальнегорске. Видео © Telegam / Svodka25 | Новости Приморья и Владивостока

Хвостатого покупателя заметили среди упаковок со свининой в магазине «Близкий». Вместо того чтобы ждать угощения от посетителей, кот решил действовать самостоятельно и добрался до мяса прямо на витрине.

На опубликованных кадрах животное спокойно расположилось среди товаров и наслаждалось добычей. На недоумённые оклики со стороны людей он отреагировал с небольшим недоумением, но всё же терпливо.

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Юрий Лысенко
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