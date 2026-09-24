Выборы посреди недели: В Киргизии определили дату голосования за президента
В Киргизии назначили следующие президентские выборы на 27 января 2027 года
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Очередные президентские выборы в Киргизии состоятся 27 января 2027 года. Соответствующее постановление 24 сентября принял Жогорку Кенеш (Верховный совет), сообщается на официальном сайте парламента.
Депутаты рассмотрели вопрос о назначении голосования на пленарном заседании и утвердили предложенную дату. Избирательная кампания пройдёт по обновлённому законодательству республики.
Согласно принятым летом поправкам, выбирать главу государства теперь будут в последнюю среду января. Ранее законодательство предусматривало проведение голосования в воскресенье.
Ранее Life.ru писал, что Конституционный суд Киргизии подтвердил шестилетний срок полномочий действующего главы государства Садыра Жапарова. Согласно разъяснению суда, его нынешний президентский мандат завершается в январе 2027 года.
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