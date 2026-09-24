Родригес пообещала прозрачные выборы в Венесуэле после диалога с оппозицией

Венесуэла готовится к проведению новых выборов, а власти страны уже начали обсуждать этот вопрос с представителями оппозиции. Об этом заявила уполномоченный президент республики Дельси Родригес во время выступления на Генассамблее ООН.

По её словам, будущий избирательный процесс должен пройти с участием всех политических сил и на равных условиях. Родригес подчеркнула, что сама по себе процедура голосования не является единственным показателем демократии — важную роль играет уровень конкуренции между участниками.

«Демократия измеряется не наличием выборов. Демократия измеряется качеством конкуренции, предшествующей этим выборам. Выборы должны быть решением, а не источником непримиримых конфликтов», — заявила Родригес.

Она отметила, что власти Венесуэлы уже начали политический диалог с оппозиционными структурами, чтобы подготовить условия для будущего голосования. По словам представителя руководства страны, государственные институты готовы обеспечить открытый и прозрачный процесс.

«В Венесуэле состоятся выборы, и в этом направлении мы начали политический диалог с оппозиционными секторами, чтобы направить процесс на равных условиях для всех», — сказала Родригес.

При этом она добавила, что окончательное решение о сроках проведения выборов будет зависеть от готовности общества. Власти, по её словам, намерены обеспечить участие различных политических сил и соблюдение необходимых процедур.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявлял о возможности проведения выборов в Венесуэле после того, как к ним будет готов народ страны. Американский лидер не называл конкретных сроков голосования. Тему он затронул во время общения с журналистами в Ирландии.