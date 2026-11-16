Стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» включат в новый государственный учебник по литературе для пятого класса полностью, без каких-либо сокращений. При этом в программе третьего класса произведения не будет. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская.

По её словам, работа над новым учебником для пятиклассников близится к завершению. Издание уже прошло вторую вёрстку, а знаменитое стихотворение представлено в нём в авторском варианте, включая строки «Выпьем с горя; где же кружка?».

«В едином государственном учебнике по литературе для пятого класса, он уже прошёл вторую вёрстку, он уже близок к завершению, стихотворение «Зимний вечер» опубликовано полностью, без купюр. Надеюсь, что так всё и останется. Полностью без купюр», — рассказала Ямпольская РИА «Новости».

Советник президента также прокомментировала появление сокращённой версии произведения в учебнике для третьеклассников. Она пояснила, что речь идёт о пособии из коммерческой линейки, которая постепенно устаревает на фоне перехода к единым государственным учебникам.

Ямпольская подчеркнула, что произведения Пушкина не могут негативно влиять на формирование мировоззрения школьников. Однако при выборе литературы необходимо учитывать возраст детей.

«Просто всему своё время и каждому возрасту своё чтение», — отметила она. По словам советника президента, в программе третьего класса «Зимний вечер» не предусмотрен, поскольку изучать его в таком возрасте нецелесообразно.

Ранее Life.ru рассказывал, что из учебника «Литературное чтение» для третьего класса исчезла строфа пушкинского «Зимнего вечера» со словами «Выпьем с горя; где же кружка?». На сокращение обратила внимание жительница Санкт-Петербурга, когда помогала сыну учить стихотворение. Школьник заметил, что текст в обычном сборнике Пушкина отличается от приведённого в учебнике. После проверки выяснилось, что четверостишие действительно отсутствует, хотя под заголовком произведения имеется пометка о сокращённой публикации. История вызвала обсуждение того, допустимо ли исключать из классических произведений отдельные фрагменты.