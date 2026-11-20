Выпускникам школ приграничных районов Белгородской области сохранят возможность получить аттестат без сдачи ЕГЭ в 2027 году. Об этом заявил губернатор Александр Шуваев во время прямой линии.

Вместо государственных экзаменов школьники смогут воспользоваться особым порядком итоговой аттестации и получить документы об образовании по результатам школьной успеваемости. При желании выпускники смогут выбрать традиционный формат и сдать ЕГЭ.

«Этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне. Так же, как и в этом году, часть школ и часть школьников будет освобождена от ЕГЭ. Это решение поддержано федеральным центром», — пояснил глава региона.

При этом окончательный перечень учебных заведений, на которые распространятся послабления, пока не определён. По словам Шуваева, власти смогут назвать конкретные школы только в марте–апреле 2027 года.

В правительстве Белгородской области напомнили, что аналогичные правила действовали и в прошлом учебном году. Тогда выпускникам приграничных территорий разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ, а получать аттестаты на основании школьных оценок.

Особый порядок предусмотрен из-за сложной обстановки в приграничных районах. Его задача — уменьшить дополнительную нагрузку и стресс для детей, которые продолжают учиться в непростых условиях.