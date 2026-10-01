На образование в России в 2027 году планируют направить около 1,78 трлн

Около 1,78 трлн рублей планируется направить из федерального бюджета России на образование в 2027 году. Такая сумма заложена в пояснительной записке к проекту бюджета на ближайшую трёхлетку.

В документе предусмотрено 1,777 трлн рублей на 2027 год. В следующие два года финансирование планируется последовательно увеличивать.

Так, в 2028 году расходы по разделу «Образование» должны составить 1,851 трлн рублей, а в 2029-м — почти 1,937 трлн.