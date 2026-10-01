На образование в России в 2027 году планируют направить около 1,78 трлн
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Около 1,78 трлн рублей планируется направить из федерального бюджета России на образование в 2027 году. Такая сумма заложена в пояснительной записке к проекту бюджета на ближайшую трёхлетку.
В документе предусмотрено 1,777 трлн рублей на 2027 год. В следующие два года финансирование планируется последовательно увеличивать.
Так, в 2028 году расходы по разделу «Образование» должны составить 1,851 трлн рублей, а в 2029-м — почти 1,937 трлн.
Ранее Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Общие расходы в 2027 году запланированы на уровне 48,8 трлн рублей, а доходы — 43,3 трлн. Life.ru разбирал основные параметры новой трёхлетки, включая социальные расходы, национальные проекты и другие направления финансирования. В образовательной сфере параллельно продолжается обновление инфраструктуры: ранее Life.ru рассказывал о строительстве и модернизации школ, колледжей и университетских кампусов.
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