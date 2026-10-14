Выше небоскрёбов «Москва-Сити»: Гарик Харламов превратится в гиганта в новой комедии

Гарик Харламов сыграет пирата XVI века, который неожиданно окажется в современной России и вырастет до невероятных размеров. Актёру досталась главная роль в приключенческой комедии «Гулливер». Съёмки фильма начнутся в 2027 году, сообщает «БК Медиа».

По сюжету герой Харламова — незадачливый морской разбойник, которому предстоит столкнуться с совершенно незнакомым миром. После перемещения во времени он превращается в великана, превосходящего по росту даже небоскрёбы делового центра «Москва-Сити».

Харламов не только появится в кадре, но и займётся творческой стороной проекта. Актёр выступит креативным продюсером комедии и примет участие в разработке её художественной концепции.

Режиссёрское кресло займёт Дмитрий Невзоров, работавший над сериалами «Кибердеревня» и «Полярный». Генеральным продюсером назначен Вячеслав Дусмухаметов, а в продюсерскую команду также вошли Андрей Левин, Роман Новиков и Юлия Иванова.

Подробности сценария создатели пока держат в секрете. В частности, неизвестно, каким образом пират попадёт в XXI век и что именно заставит его превратиться в гиганта. Остальной актёрский состав также ещё не объявлен. Дата премьеры пока не определена: на сегодняшний день известно лишь, что производство картины запланировано на следующий год.

Харламов продолжает работать и в телевизионных развлекательных проектах. Как писал Life.ru в материале об осенних телепремьерах 2026 года, артист вошёл в состав жюри нового сезона юмористического шоу «Звёзды». Вместе с ним выступления участников оценивают Филипп Киркоров, Юрий Стоянов, Артемий Лебедев и Олеся Иванченко. В проекте соревнуются известные артисты и комедийные команды.