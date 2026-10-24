«Вытаскивать грантики»: Сергей Тихановский публично раскритиковал жену и её команду

Сергей Тихановский обвинил свою супругу Светлану Тихановскую в использовании его образа для привлечения западной финансовой поддержки. С критикой её работы и деятельности её офиса он выступил в социальных сетях.

«Не наши ли фотографии Светлана Георгиевна носила на папочках все эти годы, чтобы вытаскивать из западных партнёров грантики?» — сказал Тихановский.

Он также оспорил политическую самостоятельность супруги, назвав её техническим кандидатом на президентских выборах 2020 года. Кроме того, Тихановский обвинил жену в подлоге при регистрации инициативной группы.

Светлана Тихановская и её офис эти претензии не комментировали. Сам Сергей находится в США. Ранее в эфирах он рассказывал, что живёт в Лос-Анджелесе, изучает английский, готовится к поступлению в университет и пишет книгу.

Напомним, осуждённого на 18 лет Сергея Тихановского освободили в Белоруссии в июне 2025 года. За решётку он попал за организацию массовых беспорядков и нарушение работы ЦИК во время предвыборной кампании в стране в 2020 году — Тихановский намеревался баллотироваться в президенты. Его освободили после визита в Минск спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога.