«Вытаскивать грантики»: Сергей Тихановский публично раскритиковал жену и её команду
Сергей Тихановский обвинил супругу в использовании его образа ради грантов
Сергей и Светлана Тихановские. Обложка © ТАСС / ЕРА
Сергей Тихановский обвинил свою супругу Светлану Тихановскую в использовании его образа для привлечения западной финансовой поддержки. С критикой её работы и деятельности её офиса он выступил в социальных сетях.
«Не наши ли фотографии Светлана Георгиевна носила на папочках все эти годы, чтобы вытаскивать из западных партнёров грантики?» — сказал Тихановский.
Он также оспорил политическую самостоятельность супруги, назвав её техническим кандидатом на президентских выборах 2020 года. Кроме того, Тихановский обвинил жену в подлоге при регистрации инициативной группы.
Светлана Тихановская и её офис эти претензии не комментировали. Сам Сергей находится в США. Ранее в эфирах он рассказывал, что живёт в Лос-Анджелесе, изучает английский, готовится к поступлению в университет и пишет книгу.
Напомним, осуждённого на 18 лет Сергея Тихановского освободили в Белоруссии в июне 2025 года. За решётку он попал за организацию массовых беспорядков и нарушение работы ЦИК во время предвыборной кампании в стране в 2020 году — Тихановский намеревался баллотироваться в президенты. Его освободили после визита в Минск спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога.
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