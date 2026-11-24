Газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда Алтайского края. Есть пострадавшие, ещё один человек, по предварительным данным, остаётся под завалами. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Взрыв произошел около 9 часов по местному времени (05:00 мск) 24 ноября 2026 г», — говорится в сообщении ведомства.

Восемь жильцов самостоятельно покинули повреждённую часть дома, ещё пятерых эвакуировали. Бригады скорой оказывают помощь пострадавшим. Их число пока не уточняют. По информации краевого Следственного комитета, взрыв вызвал обрушение четвёртого и пятого этажей в двух подъездах.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ. Они проверяют обстоятельства выполнения работ или оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.