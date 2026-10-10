Взрыв после взлёта: Крушение Ту-104 под Москвой остаётся загадкой уже 55 лет
Летевший из Москвы в Симферополь самолёт Ту-104 разбился 55 лет назад
Обложка © ТАСС / Борис Вдовенко
Ровно 55 лет назад, 10 октября 1971 года, под Москвой разбился Ту-104Б, вылетевший из Внуково в Симферополь. Погибли все 25 человек на борту:18 пассажиров и семь членов экипажа. Следствие установило, что причиной катастрофы стал взрыв, однако виновных так и не нашли.
Самолёт перестал выходить на связь вскоре после взлёта и рухнул возле деревни Бараново. На обломках обнаружили следы взрывчатки. По выводам расследования, бомба находилась в пассажирском салоне, её взрыв повредил фюзеляж и систему управления.
Следствие продолжалось два года, но установить, кто заложил заряд и чего добивался, не удалось. Среди погибших была 24-летняя актриса Раиса Зверева: фильм с её участием вышел уже после трагедии, пишет «Газета.ru».
Ранее в Забайкалье при аварийной посадке самолёта пострадали два человека. СК уже начал проверку и возбудил уголовное.
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