Взял кредит — отдай почку: В Ираке раскрыли чудовищную схему заработка на должниках

В Ираке задержали участников преступной группировки, которая загоняла малоимущих граждан в долги, а затем принуждала их продавать собственные почки ради погашения задолженности. О раскрытии криминальной схемы сообщило управление полиции Багдада по борьбе с организованной преступностью.

Жертвами злоумышленников становились люди с небольшими доходами, нуждавшиеся в деньгах. Им предлагали кредиты и займы под огромные проценты, заранее устанавливая практически невыполнимые условия возврата. В результате заёмщики оказывались перед обязательствами, с которыми не могли справиться.

Когда задолженность накапливалась, преступники предлагали пострадавшим расплатиться собственными органами. Речь шла именно о почках, продажу которых организаторы схемы использовали как способ взыскания денег. Таким образом, финансовая зависимость превращалась в инструмент давления на должников.

Информация о деятельности группировки поступила сотрудникам правоохранительных органов, после чего была организована специальная операция. Силовики задержали четырёх подозреваемых, среди которых оказались две женщины. Все они, по данным полиции, входили в состав одной преступной сети.

Ранее Life.ru сообщал о начале судебного процесса над гражданином Израиля Борисом Вольфманом, обвиняемым в торговле людьми ради изъятия органов. По версии следствия, он действовал в составе организованной группы, участники которой находили потенциальных жертв в России. Людей отправляли в клинику «Медикус» в Косове, где им незаконно удаляли почки для дальнейшей трансплантации.