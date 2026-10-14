Взяла с семей ₽200 млн и скупала недвижимость: Сахалинской застройщице добавили новую статью

Руководителю строительной компании из Южно-Сахалинска, которую обвиняют в обмане 47 человек более чем на 200 млн рублей, предъявили новое обвинение. По версии следствия, около 24 млн рублей из полученных средств женщина легализовала через финансовые операции и сделки с недвижимостью.

Застройщица заключала договоры на возведение частных домов в одном из дачных товариществ Южно-Сахалинска и брала с клиентов стопроцентную предоплату, однако обязательства не выполняла. Среди потерпевших оказались молодые семьи, которые использовали материнский капитал, дальневосточную ипотеку и потребительские кредиты. Всего следствие установило 33 эпизода и 47 пострадавших.

«Общая сумма легализованных денежных средств составила около 24 миллионов рублей», — сообщили в «МВД Медиа».

По данным полиции, деньги обвиняемая направляла в том числе на покупку земельных участков и жилых домов в Южно-Сахалинске и Анивском районе. Недвижимость оформляли как на саму фигурантку, так и на её родственников и третьих лиц. Новое уголовное дело возбуждено по статье о легализации преступных доходов.

Для возмещения ущерба суд арестовал имущество обвиняемой и её близких примерно на 85 млн рублей. Под обеспечительные меры попали шесть земельных участков, два жилых дома, включая коттедж стоимостью около 30 млн рублей, офис и автомобили. Во время обысков также изъяли драгоценности и бытовую технику.

Деятельность застройщицы пресекли ещё в ноябре 2025 года. Сейчас расследование находится на завершающей стадии, женщина остаётся под домашним арестом. По совокупности предъявленных обвинений ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru писал о другой строительной компании на Дальнем Востоке, от действий которой пострадали более 100 человек. Только десять семей тогда заявили о потерях на 60 млн рублей.