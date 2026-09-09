Warner Bros. подала заявку на регистрацию бренда Harry Potter в России

Киностудия Warner Bros. Entertainment подала заявку на регистрацию товарного знака Harry Potter в России. Документы появились в электронной базе Роспатента в сентябре 2026 года, сообщает РИА «Новости».

Заявка распространяется сразу на несколько категорий товаров и услуг. Под брендом планируют выпускать косметику, украшения, аксессуары, посуду, продукты и напитки, включая пиво. Кроме того, правообладатель хочет использовать товарный знак для предоставления рекламных услуг.

Подача заявки не означает, что бренд уже зарегистрирован в России. Решение по документам должен принять Роспатент. Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount приостановили поставки фильмов в российские кинотеатры в 2022 году.

В начале сентября франшиза «Гарри Поттер» вновь оказалась в центре внимания после того, как HBO Max представила первый тизер нового сериала по книгам Джоан Роулинг. Премьера первого сезона запланирована на 25 декабря 2026 года. В ролике показали Хогвартс, Большой зал, распределение учеников по факультетам и новых исполнителей главных ролей. Сериал станет перезапуском знаменитой кинофраншизы.