Участие президента России Владимира Путина в церемонии подъёма военно-морского флага на атомной подлодке «Пермь» привлекло внимание американской прессы. Газета The Washington Post расценила мероприятие в Северодвинске как демонстрацию военного потенциала России.

«Владимир Путин продемонстрировал военную мощь России, приняв участие в церемонии поднятия флага на новой атомной подводной лодке «Пермь» в Северодвинске», — говорится в публикации американского издания.

Там добавили, что «Пермь» стала первой многоцелевой подлодкой, в арсенал которой входят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

Как писал Life.ru, накануне Путин принял участие в торжественной церемонии подъёма военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Подлодку проекта «Ясень-М» построили на северодвинском предприятии «Севмаш». Крейсер способен применять современное ракетное вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты «Циркон».