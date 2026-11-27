В России одновременно строятся 11 подводных лодок, включая стратегические атомные ракетоносцы и многоцелевые крейсеры. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подлодок в Северодвинске.

«На различных этапах строительства сейчас находятся два стратегических подводных ракетоносца проекта «Борей-А» и пять многоцелевых подводных крейсеров проекта «Ясень-М». Кроме того, идёт строительство четырёх дизель-электрических подводных лодок», — рассказал глава государства.

Таким образом, на российских судостроительных предприятиях продолжается создание семи атомных и четырёх дизель-электрических субмарин. Эти корабли предназначены для решения разных задач — от стратегического ядерного сдерживания до борьбы с надводными и подводными силами противника.

Подводные ракетоносцы «Борей-А» составляют основу обновления морских стратегических ядерных сил России. Многоцелевые крейсеры «Ясень-М», в свою очередь, способны применять крылатые ракеты, в том числе гиперзвуковые «Цирконы».

На совещании Путин также обозначил ближайшие сроки пополнения флота. До 2030 года Военно-морскому флоту планируется передать пять подводных ракетоносцев, три из которых относятся к проекту «Ясень-М».

Президент подчеркнул, что серийное строительство современных кораблей обеспечивает загрузку судостроительных предприятий и их смежников. По его словам, это способствует развитию передовых технологий, привлечению квалифицированных кадров и укреплению обороноспособности страны.

Напомним, Владимир Путин проводит в Северодвинске совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ. Перед встречей президент посетил предприятие «Севмаш», где принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на атомном крейсере «Пермь» проекта «Ясень-М». Глава государства выразил уверенность, что планы строительства и модернизации российского флота будут выполнены в установленные сроки. В программу поездки также вошла встреча с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.