Путин: Тактика боёв на море меняется, важно совершенствовать подводные лодки
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия продолжит усиливать атомный подводный флот, уделяя особое внимание совершенствованию дальнобойных ракет и другого высокоточного вооружения. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок в Северодвинске.
По словам главы государства, изменения в стратегии и тактике морских сражений требуют не только строительства новых субмарин, но и постоянного повышения их боевых возможностей.
«Наряду со строительством новых подводных лодок разного типа важно совершенствовать их вооружение и прежде всего планомерно улучшать тактико-технические характеристики высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных ракет», — подчеркнул президент.
Путин пояснил, что модернизация вооружения позволит повысить ударные возможности корабельных группировок и обеспечит выполнение боевых задач в различных районах Мирового океана.
Российский лидер также обозначил дальнейшее развитие подводных сил как одну из приоритетных задач. По его словам, страна продолжит формировать мобильные соединения, оснащённые современным вооружением и способные действовать в условиях меняющейся военно-политической обстановки.
«Будем и дальше системно и последовательно наращивать боевой потенциал группировок подводного флота», — заявил Путин.
Напомним, Владимир Путин проводит совещание по теме развития российской группировки многоцелевых атомных подводных лодок. Встреча состоялась во время поездки президента в Архангельскую область.