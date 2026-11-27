Россия продолжит усиливать атомный подводный флот, уделяя особое внимание совершенствованию дальнобойных ракет и другого высокоточного вооружения. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок в Северодвинске.

По словам главы государства, изменения в стратегии и тактике морских сражений требуют не только строительства новых субмарин, но и постоянного повышения их боевых возможностей.

«Наряду со строительством новых подводных лодок разного типа важно совершенствовать их вооружение и прежде всего планомерно улучшать тактико-технические характеристики высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных ракет», — подчеркнул президент.

Путин пояснил, что модернизация вооружения позволит повысить ударные возможности корабельных группировок и обеспечит выполнение боевых задач в различных районах Мирового океана.

Российский лидер также обозначил дальнейшее развитие подводных сил как одну из приоритетных задач. По его словам, страна продолжит формировать мобильные соединения, оснащённые современным вооружением и способные действовать в условиях меняющейся военно-политической обстановки.

«Будем и дальше системно и последовательно наращивать боевой потенциал группировок подводного флота», — заявил Путин.