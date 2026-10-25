WSJ: ФБР заподозрило экс-инженера OpenAI в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

Федеральное бюро расследований США рассматривает возможность предъявления бывшему инженеру OpenAI Абдель Рахману аль-Фаузану обвинения в экономическом шпионаже в пользу Саудовской Аравии. Следователи проверяют версию о возможной краже конфиденциальных данных компании для последующей передачи властям королевства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По информации WSJ, следствие допускает, что 35-летний аль-Фаузан мог намереваться передать сведения саудовскому правительству по собственной инициативе, без прямых указаний с его стороны. ФБР также изучает возможность предъявления обвинения в краже коммерческой тайны. При этом источник подчеркнул, что расследование может завершиться и без новых обвинений.

Дополнительное внимание следователей привлекли связи бывшего сотрудника OpenAI с Саудовской Аравией. Как установила прокуратура, в 2025–2026 годах мужчина регулярно переписывался через WhatsApp* с неназванным представителем саудовской королевской семьи. Незадолго до задержания он также приобрёл авиабилеты из Сан-Франциско в королевство для себя, супруги и трёхмесячного сына.

Аль-Фаузан является гражданином Саудовской Аравии и имеет вид на жительство в США. Сейчас он находится под стражей по ранее предъявленному обвинению, по которому ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суд отказался освободить мужчину под залог, сочтя высоким риск его побега. Адвокат бывшего инженера заявил, что подзащитный намерен оспаривать обвинения в суде.

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудника OpenAI обвинили в установке прослушивающего устройства в офисе компании. По версии следствия, инженер спрятал устройство аудиозаписи за телевизором в переговорной комнате руководства. Специалисты службы безопасности обнаружили оборудование и передали материалы ФБР. Компания также заявила, что на момент проверки не выявила признаков неправомерного доступа подозреваемого к исходному коду, параметрам моделей или клиентским данным.