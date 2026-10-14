Сотрудника OpenAI обвинили в установке прослушки в офисе компании

Сотрудника OpenAI Абдулрахмана Алфозана обвинили в попытке перехватить конфиденциальные разговоры с помощью скрытого записывающего устройства. По версии следствия, инженер установил его в зале заседаний руководства компании в Сан-Франциско. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Подозреваемый в установке прослушки. Фото © Минюст США

Прослушка. Фото © Минюст США

35-летнего гражданина Саудовской Аравии арестовали 9 октября. Он уже предстал перед федеральным судом. Расследование ведёт ФБР. Согласно обвинительному заявлению, Алфозан работал в OpenAI с июля 2025 года. Примерно 30 сентября сотрудники компании обнаружили устройство аудиозаписи, подключённое к USB-порту на задней панели телевизора в зале заседаний руководства. По данным следствия, устройство спрятали в туалетной бумаге и установили примерно 28 сентября. Его содержимое было зашифровано.

В этом помещении регулярно обсуждали закрытую информацию о разработках OpenAI, включая технические достижения, планы выпуска продуктов, коммерческие отношения и взаимодействие с правительством. По утверждению следствия, у Алфозана не было полномочий присутствовать на этих встречах. Записи камер видеонаблюдения показали, что инженер несколько раз появлялся возле зала заседаний до обнаружения устройства. Кроме того, перед предполагаемой установкой он искал сведения о расположении офисов и переговорных комнат OpenAI, их вместимости и расписании, а также о местонахождении руководителей и встречах с внешними партнёрами.

Следствие также изучило запросы, отправленные с аккаунта чат-бота, связанного с супругой Алфозана. В период с 24 по 30 сентября пользователь интересовался созданием и настройкой устройств для аудиозаписи, их маскировкой и удалённым доступом. Среди запросов были вопросы о непрерывной записи звука, подключении к Wi-Fi, прослушивании в реальном времени и шифровании карты памяти. В материалах дела упоминаются и запросы, связанные непосредственно с обнаруженным устройством.

Ещё один эпизод произошёл 5 октября. Как утверждает следствие, Алфозан вошёл в зал заседаний и заглянул за телевизор, возле которого находилось записывающее устройство. В тот же день сотрудники службы безопасности компании обнаружили оставленную без присмотра сумку инженера. Внутри, помимо кошелька и удостоверения личности, находилось второе устройство аудиозаписи, похожее на первое.

В OpenAI заявили, что самостоятельно исследовали найденное оборудование с помощью своих моделей искусственного интеллекта и установили, кто мог его установить. После этого компания передала материалы ФБР. Алфозана уволили.

«Мы обнаружили сложное записывающее устройство, спрятанное в одном из наших офисов. Мы использовали наши модели, чтобы разобраться в устройстве и выяснить, откуда оно взялось, и установили, что его за несколько дней до этого установил конкретный сотрудник. <...> На данный момент у нас нет признаков того, что этот человек получал неправомерный доступ к весам моделей, исходному коду или данным клиентов либо выводил их за пределы компании», — говорится в заявлении OpenAI.

Директор ФБР Кэш Патель назвал защиту американских разработок в области сверхинтеллекта одним из приоритетов контрразведки. Федеральный прокурор Северного округа Калифорнии Крейг Миссакьян, в свою очередь, связал дело с усилиями властей по предотвращению предполагаемых попыток похищения американских технологий. В случае признания виновным Алфозану грозит до пяти лет лишения свободы, штраф до 250 тысяч долларов и последующее освобождение под надзор на срок до трёх лет.

Ранее экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг был задержан по подозрению в шпионаже и разглашении государственных секретов. Следователи полагают, что уже после ухода с должности экс-глава BND продолжал получать закрытые сведения из ведомства. На протяжении нескольких лет информацию ему якобы передавал бывший руководитель его аппарата. Одновременно с Ханнингом задержали его бывшего близкого сотрудника.