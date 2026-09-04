«Я бы так города называл»: Самого «‎романтичного» депутата России хейтят за улицу с именем жены

В Якутске разгорелся спор вокруг улицы Виктория: общественники предположили, что депутат Госсобрания Якутии Владимир Фёдоров мог добиться такого названия в честь своей супруги. Сам парламентарий эту версию отвергает и шутит, что при возможности называл бы именем любимой даже города.

Улица Виктория действительно находится в Сайсарском округе Якутска, в районе Победа. Совпадение привлекло внимание критиков Фёдорова, поскольку его жену также зовут Виктория, а в биографии депутата и его семьи фигурируют компании с этим названием. Однако подтверждающего документа о том, что название улице присвоили по инициативе самого «‎романтичного» депутата России именно в честь супруги, в открытых источниках нет.

В Якутии разгорелся скандал из-за улицы с именем жены депутата Фёдорова. Фото © Mash

Авторы претензий также утверждают, что семья Фёдорова раньше владела недвижимостью в этом районе, а само название появилось в период его работы депутатом Якутской городской думы. Общественники заявили о намерении добиваться проверки возможного использования административного ресурса. При этом информация о готовящемся обращении пока приводится именно со слов критиков депутата.

Фёдоров в разговоре с местными СМИ заявил, что присвоение названий улицам не входило в его полномочия. По его версии, название Виктория связано с расположенными рядом объектами, посвящёнными Победе. Информацию о семейном коттедже депутат также отверг: по его словам, там находилась дача сына, проданная около 15 лет назад. На саму историю парламентарий отреагировал с иронией.

«Я бы именем жены города называл», — сказал Фёдоров, добавив, что гордится своим отношением к близким. Сейчас он является депутатом Государственного собрания Якутии, а в официальной биографической справке также указан как директор по развитию ООО «УК Виктория-Плюс», передаёт Mash.

При этом заявленная авторами истории «парламентская комиссия по этике» в Ил Тумэне отсутствует. В региональном парламенте действует мандатная и регламентная комиссия, поэтому возможная проверка, если обращение действительно будет подано, должна проходить уже в рамках действующих парламентских процедур.

Ранее Life.ru рассказывал, что парламент Якутии досрочно прекратил полномочия сразу двух депутатов Ил Тумэна — Владимира Поскачина и Александра Иванова*. В первом случае основанием стал вступивший в силу обвинительный приговор по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Во втором — включение депутата в реестр иностранных агентов, после чего вопрос рассмотрела мандатная и регламентная комиссия парламента.

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