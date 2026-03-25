В Якутии досрочно прекратили полномочия депутатов Иванова* и Поскачина

Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии на пленарном заседании приняло два постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий — Владимира Поскачина и Александра Иванова*. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По вопросу о Поскачине за принятие решения проголосовали 38 депутатов, против выступили 7, ещё 6 воздержались. Председатель мандатной и регламентной комиссии парламента Игорь Григорьев сообщил, что основанием для прекращения мандата стало вступление в законную силу обвинительного приговора суда. Он сослался на пункт 5 части 21 статьи 19 федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

В январе Верхневилюйский районный суд признал Поскачина виновным по части 1 статьи 222 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов.

Отдельным проектом Ил Тумэн прекратил полномочия депутата Александра Иванова*. За это решение проголосовали 53 депутата, против — 2, воздержались 3. Иванов* на заседании не присутствовал. Основанием послужило включение парламентария в список иноагентов.

«Председатель мандатной и регламентной комиссии Игорь Григорьев сообщил, что заседание комиссии по данному вопросу состоялось 13 марта 2026 года. По итогам рассмотрения был подготовлен проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Иванова Александра Игнатьевича*», — говорится в заявлении.

А ранее в Дагестане Верховный суд прекратил полномочия главы Рутульского района Давуда Сулейманова до истечения срока его полномочий из-за утраты доверия. Прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционных норм и выяснила, что Сулейманов одновременно был учредителем коммерческой организации.

