Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко высказалась в разговоре с Владимиром Зеленским после атаки украинских сил на российские корабли в ливийском порту Бенгази. Глава итальянского правительства заявила, что сыта по горло действиями Киева, пишет Corriere della Sera.

Перед телефонным разговором с Зеленским министр обороны Италии Гуидо Крозетто доложил Мелони о результатах общения с представителями Франции, Германии, НАТО и Евросоюза. Никто из союзников не знал о предстоящей украинской операции, хотя Зеленский утверждал обратное. По словам собеседников издания, премьер пришла в ярость и призналась, что находится в отчаянии.

«Я действительно сыта по горло», — заявила Мелони, когда ей передали трубку для разговора с Зеленским.

Глава итальянского правительства назвала ложью утверждение Киева о предварительном уведомлении союзников. По её мнению, атака на российские корабли в Ливии в конечном счёте «ударила и по Италии», поскольку поставила под угрозу национальные интересы страны в Средиземноморье. В Риме опасаются усиления миграционного давления и ответных мер против итальянских компаний, в том числе энергетической корпорации Eni.

Как отмечает газета, извинения Зеленского позволили закрыть дипломатический скандал, однако не устранили разногласия между союзниками. Одним из компромиссных решений стало предложение наладить взаимодействие разведывательных служб двух стран. При этом Мелони намерена отстаивать национальные интересы Италии и не допустить распространения вооружённого конфликта на Средиземноморье.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский извинился перед Джорджей Мелони за проведение военной операции в порту Бенгази без предварительного уведомления Рима. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что извинения украинской стороны окончательно прояснили ситуацию.