Мелони поставила интересы Италии выше помощи Киеву
Джорджа Мелони. Обложка © ТАСС / AP / Roberto Monaldo
Поддержка Украины не должна ставиться выше национальных интересов Италии. Об этом премьер-министр республики Джорджа Мелони заявила на национальной ассамблее партии «Мы умеренные».
Глава итальянского правительства рассказала, что в телефонном разговоре Владимир Зеленский дал разъяснения относительно своих предыдущих высказываний об атаке ВСУ на российские суда в районе ливийского порта Бенгази. По словам Мелони, этот разговор был необходим, поскольку заявления украинского лидера вызвали немало сомнений.
«Наша позиция в поддержку Украины <…> не меняется. Однако это не может быть важнее защиты национальных интересов Италии», — подчеркнула премьер-министр.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский признал отсутствие предварительного согласования операции в Ливии с европейскими партнёрами. Атака произошла 22 ноября. Украинская сторона заявила об ударах по российскому корвету «Меркурий» и сухогрузу Angara. После разговора с Мелони Зеленский пообещал наладить прямой обмен информацией между профильными ведомствами двух стран.
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