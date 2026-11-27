Владимир Зеленский признал, что украинские военные провели операцию против российских кораблей у берегов Ливии без предварительного согласования с европейскими союзниками. Об этом он сообщил после телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выразила обеспокоенность действиями Киева в Средиземноморье.

По словам украинского лидера, во время беседы стороны обсудили необходимость наладить взаимодействие между профильными ведомствами. Киев, как утверждает Зеленский, готов организовать прямой и регулярный обмен информацией с итальянской стороной.

«Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнёрами», — написал президент Украины в социальной сети X.

Он также заявил о готовности обеспечить передачу всей необходимой информации между государственными структурами двух стран и поддерживать эффективную коммуникацию.

Операция произошла 22 ноября в районе ливийского порта Бенгази. Украинская сторона заявила об атаке на российский корвет «Меркурий» и сухогруз MV Angara. Для удара, как сообщалось, использовали морские беспилотники.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Италии Антонио Таяни забил тревогу из-за украинских ударов по российским судам у берегов Ливии. Дипломат предупредил, что конфликт между Москвой и Киевом рискует приблизиться к итальянским границам и вновь дестабилизировать обстановку в Средиземноморье. В Риме подчеркнули, что не заинтересованы в расширении географии боевых действий.