Конфликт на Украине рискует распространиться на Средиземное море после атаки на российский корвет «Меркурий» у берегов Ливии. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время визита в Азербайджан, передаёт агентство Anadolu.

«Вызывает беспокойство тот факт, что война между Россией и Украиной может продолжиться всего в нескольких сотнях километров от Италии», — заявил дипломат.

По словам Таяни, произошедшее грозит вновь дестабилизировать обстановку в Ливии, которая пытается преодолеть многолетние внутренние политические разногласия. Министр подчеркнул, что военной эскалации в западной части Средиземного моря необходимо избегать любой ценой.

Уже 24 ноября глава итальянского МИД провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Как сообщили в итальянском внешнеполитическом ведомстве, Таяни выразил обеспокоенность действиями Киева на востоке Ливии и подчеркнул необходимость уважения суверенитета североафриканского государства. При этом Рим намерен продолжать дипломатическую поддержку Украины.

Напомним, накануне в Кремле отреагировали на заявление Владимира Зеленского о причастности украинских спецслужб к атаке на корвет «Меркурий». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона обратила внимание на слова Зеленского, однако предоставление информации о произошедшем относится к компетенции Минобороны РФ.