Ливийская национальная армия (ЛНА) пригрозила ответить на атаку украинских морских беспилотников на российские суда в порту Бенгази. Причиной стала гибель двух ливийских военнослужащих 22 ноября. Об этом сообщает Associated Press.

Офицеры ВМС ЛНА скончались от ран, полученных при атаке на базу в Бенгази. По данным ливийского чиновника, в результате удара пострадали не менее десяти человек, в том числе граждане Ливии и РФ

Генеральное командование ЛНА заявило, что ответ последует «в надлежащее время, в надлежащем месте и надлежащими средствами». Конкретные сроки и способы возможных действий в заявлении не уточнялись.

Предварительное расследование показало, что несколько морских беспилотников могли запустить с базы на западе страны, которую, как утверждают собеседники агентства, использовали украинские силы. По словам местных чиновников, четыре аппарата перехватили, а два достигли цели. Восточная администрация, связанная с ЛНА, попросила ООН расследовать эти сведения.

Владимир Зеленский ранее подтвердил проведение операции у побережья Ливии. Правительство национального единства (ПНА) Ливии, базирующееся в Триполи, осудило Киев и заявило, что страна не позволит втянуть себя в конфликт. Позднее власти также подчеркнули, что не допустят использования ливийской территории для подготовки враждебных действий.

Ливия остаётся разделённой между конкурирующими центрами власти. ЛНА под командованием Халифы Хафтара контролирует восток и юг страны и поддерживает тесные отношения с Москвой, тогда как признанное на международном уровне правительство в Триполи контролирует западные районы.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские безэкипажные катера дважды пытались атаковать российские суда в порту Бенгази. По данным источников во время первой атаки ливийские военные перехватили четыре катера, однако на одном из российских судов произошёл взрыв и начался пожар.