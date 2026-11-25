Италия не исключает, что Великобритания могла помочь Украине с проведением военной операции против российских судов в районе ливийского Бенгази. Предполагаемая поддержка Лондона могла заключаться в передаче Киеву разведывательной информации. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники в итальянском правительстве.

По данным издания, речь не идёт о предоставлении украинской стороне британских военнослужащих или техники для проведения морской операции. Итальянские источники допускают, что Лондон мог передать Киеву сведения разведывательного характера, необходимые для подготовки удара.

La Repubblica отмечает, что Италия оказалась одной из наиболее критически настроенных европейских стран по отношению к действиям Украины в Ливии. Это объясняется тем, что североафриканское государство входит в зону стратегических интересов Рима.

В итальянском правительстве опасаются, что дальнейшая эскалация в Средиземном море может привести к перебоям в торговле и гражданском судоходстве. Поэтому премьер-министр Джорджа Мелони, как считает газета, должна особенно осторожно подходить к ситуации.

При этом Рим не намерен полностью пересматривать свою политику в отношении Киева. По информации издания, итальянское правительство не собирается отзывать недавно одобренный пакет военной помощи Украине.

Напомним, 22 ноября стало известно об атаке украинских морских беспилотников на российские суда в районе ливийского порта Бенгази. Владимир Зеленский публично заявил о причастности украинской стороны к операции. Произошедшее вызвало обеспокоенность итальянских властей из-за риска распространения российско-украинского конфликта на Средиземноморье.