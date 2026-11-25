Ни одно государство не оставляет безнаказанными покушения на жизнь своих военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель ливийских военных при атаке на корабли и намерение ливийской стороны ответить на нападение.

«Ну, разумеется, любое государство не оставляет безнаказанным любое покушение на жизнь своих военных», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, в результате атаки на порт Бенгази погибли двое военнослужащих ВМС Ливии. Ещё как минимум десять человек получили ранения. Ливийская сторона подчеркнула, что не является участником украинского конфликта и не намерена допускать переноса боевых действий на свою территорию.