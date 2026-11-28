Разногласия президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Италии Джорджей Мелони могут негативно сказаться на его политическом будущем. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Вместо того, чтобы строить мосты, удерживать союзников и двигаться в нужном ему направлении, он вместо этого создал кризис в отношениях с Мелони, и это может стать началом конца его власти, первым признаком падения», — заявил Меркурис.

По оценке аналитика, резкие высказывания в адрес итальянского премьера способны осложнить дальнейший диалог между Киевом и Римом. Он предположил, что восстановить отношения до конца года будет непросто.

Поводом для разногласий стала украинская военная операция в районе ливийского порта Бенгази. Итальянские власти выразили обеспокоенность возможным распространением российско-украинского конфликта на Средиземноморье.