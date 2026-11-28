В ярости не только Мелони: В Совфеде заметили перемену в отношении ЕС к Зеленскому
Сенатор Карасин связал ссору Зеленского с ЕС с развязным военным поведением
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Некоторые европейские лидеры стали публично критиковать Владимира Зеленского за действия Украины на Балтике и в Средиземном море. Среди тех, кто публично высказал недовольство, есть и руководители стран НАТО, заявил сенатор Григорий Карасин.
«В последние дни и на неудавшемся саммите ЕС в Брюсселе, и вне связи с этой встречей некоторые европейские лидеры стали предъявлять претензии самому Зеленскому и его режиму за абсолютно развязное военное и террористическое поведение в мировом пространстве», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».
По оценке парламентария, Киев пока не дал ясного ответа на критику европейских партнёров. Он добавил, что Россия продолжит реагировать на действия украинских властей как на поле боя, так и в СМИ.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал Киев не расширять географию конфликта после атак на суда в Балтийском и Средиземном морях. По словам министра, Берлин особенно беспокоят безопасность судоходства на Балтике и возможный ущерб экологии. А Мелони даже пригрозила Зеленскому перекрыть поток оружия из-за операции ВСУ в Ливии.