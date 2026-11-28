Некоторые европейские лидеры стали публично критиковать Владимира Зеленского за действия Украины на Балтике и в Средиземном море. Среди тех, кто публично высказал недовольство, есть и руководители стран НАТО, заявил сенатор Григорий Карасин.

«В последние дни и на неудавшемся саммите ЕС в Брюсселе, и вне связи с этой встречей некоторые европейские лидеры стали предъявлять претензии самому Зеленскому и его режиму за абсолютно развязное военное и террористическое поведение в мировом пространстве», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».