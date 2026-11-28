Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела напряжённый разговор с Владимиром Зеленским из-за атаки украинских сил на российские корабли в Ливии. Причиной недовольства стало отсутствие предварительного предупреждения союзников об операции, пишет со ссылкой на источники Bloomberg.

По данным агентства, инцидент привёл к охлаждению прежде тёплых отношений между Римом и Киевом. Мелони, которая последовательно поддерживала Украину, оказалась недовольна тем, что её правительство поставили перед фактом уже после удара.

Впоследствии канцелярия итальянского премьера подтвердила, что Мелони выразила Зеленскому обеспокоенность действиями украинских военных в порту Бенгази.

«Операция нарушила суверенитет Ливии и создаёт риск распространения конфликта на Средиземноморье», — говорится в заявлении итальянского правительства.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский признал отсутствие согласования атаки на российские корабли в Ливии с европейскими партнёрами. После беседы с Мелони он заявил о готовности обеспечить прямую коммуникацию с итальянской стороной. Речь идёт об операции 22 ноября, в ходе которой, по заявлениям Киева, морские беспилотники атаковали корвет «Меркурий» и сухогруз MV Angara в районе Бенгази. Примечательно, что ранее украинский лидер утверждал, будто подобные удары согласовываются с союзниками.