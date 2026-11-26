Германия предостерегла Украину от распространения конфликта с Россией на новые регионы после нападений на суда в Средиземном и Балтийском морях. С таким предупреждением выступил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, передаёт агентство dpa.

«Мы поддерживаем Украину, но я настоятельно предостерёг бы от географического расширения этого конфликта», — сказал министр.

Вместе с тем дипломат подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей эскалации. Особую обеспокоенность немецкой стороны вызывают риски для судоходства и экологии Балтики, в связи с чем сейчас ведутся интенсивные консультации.

Напомним, в Финском заливе подвергся нападению российский сухогруз «Спарта II». На борту начался пожар, всех 16 членов экипажа эвакуировали. Повреждённое судно впоследствии отбуксировали в Санкт-Петербург. Ответственность за произошедшее позднее признал Владимир Зеленский. Он также подтвердил, что инцидент вызвал неоднозначную реакцию европейских партнёров.