Владимир Зеленский подтвердил причастность Украины к нападению на российский сухогруз «Спарта II» в Финском заливе. В интервью Bloomberg он попытался обосновать действия украинской стороны, заявив, что судно якобы перевозило оружие.

По словам Зеленского, Киев считает допустимыми атаки на суда под российским флагом, перевозящие оружие или грузы, подпадающие под санкции. Причём речь идёт об ударах как в российских территориальных, так и в нейтральных водах.

«Мы всё сделали правильно», — заявил Зеленский.

При этом агентство Bloomberg не смогло убедиться, что Зеленский не лжёт. Также он утверждает, что удар был нанесён в российских территориальных водах, хотя Минтранс РФ сообщал об атаке в нейтральных водах Финского залива.

Зеленский признал, что произошедшее вызвало неоднозначную реакцию европейских партнёров Украины. В связи с этим он поручил министрам и военным активнее взаимодействовать с союзниками, чтобы те получали больше информации о действиях Киева.

Ранее Life.ru сообщал, что пострадавший при атаке сухогруз «Спарта II» отбуксировали в Санкт-Петербург. Судно подверглось нападению 21 ноября по пути в Калининград. Весь экипаж эвакуировали, а специалисты после устранения угрозы повторного возгорания приступят к оценке повреждений сухогруза.