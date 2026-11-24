Российский сухогруз «Спарта II», подвергшийся атаке беспилотников в Финском заливе, отбуксировали на безопасную якорную стоянку в порту Санкт-Петербург. О завершении операции сообщили в Минтрансе РФ.

Атакованный дронами сухогруз «Спарта II» отбуксировали в Петербург. Видео © VK / Министерство транспорта РФ

Буксировку повреждённого судна выполнил «Мурман», входящий в состав флота Морспасслужбы. На протяжении всего перехода спасатели непрерывно охлаждали конструкции сухогруза, чтобы не допустить повторного возгорания. Ранее весь экипаж эвакуировали на борт судна «Спасатель Карев».

За проведённую операцию российских специалистов поблагодарила Пограничная охрана Финляндии. В своём письме ведомство особо отметило профессионализм экипажей двух спасательных судов и их вклад в спасение людей.

На рейде порта сухогруз встретили суда с водолазами, спасателями и дополнительным противопожарным оборудованием. После окончательного устранения угрозы возгорания специалисты приступят к обследованию корпуса, в том числе его подводной части.

Напомним, «Спарта II» подверглась нападению двух беспилотников 21 ноября по пути из Петербурга в Калининград. После атаки на борту вспыхнул пожар, а потерявший ход сухогруз оказался в территориальных водах Финляндии, куда местные власти направили подразделения пограничной охраны.