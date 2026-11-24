Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил о недопустимости распространения украинского конфликта на Балтийское море. Об этом он заявил после переговоров с украинским коллегой Евгением Хмарой в Берлине.

«Война не должна распространиться на Балтийское море», — подчеркнул глава немецкого оборонного ведомства.

Писториус также указал, что Украина несёт особую ответственность за предотвращение подобного развития событий.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Балтийском море после атаки на российский сухогруз «Спарта II». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее «очень опасной тенденцией» и предупредил о росте напряжённости в регионе. Он также выразил надежду, что страны Балтики используют своё влияние на Киев, чтобы предотвратить подобные инциденты.