Дальнейшее обострение ситуации в Балтийском море может привести к прямому столкновению России с НАТО и даже перерасти в ядерный конфликт. С таким предупреждением выступил финский политик, представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

По его мнению, обстановка в регионе уже достигла опасного уровня напряжённости. Если противостояние продолжит усиливаться, политик допускает ответные действия Москвы, в том числе применение беспилотников против государств Североатлантического альянса.

«Надеюсь, что здравый смысл возьмёт верх, потому что в противном случае ситуация очень быстро перерастёт в ядерную войну», — подчеркнул Мема.

Его заявление прозвучало на фоне происшествия в Финском заливе. Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке беспилотников на российский сухогруз, который следовал в Калининград.

По словам главы региона, нападение произошло в международных водах примерно в трёх морских милях от российской границы. Инцидент вызвал обеспокоенность вопросами безопасности морского сообщения в Балтийском регионе.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, в свою очередь, заверил, что произошедшее не создаёт угрозы снабжению российского региона.

Мема считает, что дальнейшая эскалация подобных инцидентов способна привести к последствиям, которые окажутся значительно опаснее нынешнего противостояния.

Уже 22 ноября Life.ru сообщал об эвакуации экипажа российского сухогруза после атаки беспилотников в Финском заливе. По данным финской пограничной охраны, моряки перешли на находившееся поблизости торговое судно, направлявшееся в Россию. Сам повреждённый сухогруз остался на якоре в территориальных водах Финляндии, примерно в 20 километрах от города Ловийса.