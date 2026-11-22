Балтика на пороховой бочке: В Финляндии предупредили НАТО об угрозе ядерной войны
Финский политик Мема предупредил об угрозе ядерной войны в Балтийском регионе
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Дальнейшее обострение ситуации в Балтийском море может привести к прямому столкновению России с НАТО и даже перерасти в ядерный конфликт. С таким предупреждением выступил финский политик, представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.
По его мнению, обстановка в регионе уже достигла опасного уровня напряжённости. Если противостояние продолжит усиливаться, политик допускает ответные действия Москвы, в том числе применение беспилотников против государств Североатлантического альянса.
«Надеюсь, что здравый смысл возьмёт верх, потому что в противном случае ситуация очень быстро перерастёт в ядерную войну», — подчеркнул Мема.
Его заявление прозвучало на фоне происшествия в Финском заливе. Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке беспилотников на российский сухогруз, который следовал в Калининград.
По словам главы региона, нападение произошло в международных водах примерно в трёх морских милях от российской границы. Инцидент вызвал обеспокоенность вопросами безопасности морского сообщения в Балтийском регионе.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, в свою очередь, заверил, что произошедшее не создаёт угрозы снабжению российского региона.
Мема считает, что дальнейшая эскалация подобных инцидентов способна привести к последствиям, которые окажутся значительно опаснее нынешнего противостояния.
Уже 22 ноября Life.ru сообщал об эвакуации экипажа российского сухогруза после атаки беспилотников в Финском заливе. По данным финской пограничной охраны, моряки перешли на находившееся поблизости торговое судно, направлявшееся в Россию. Сам повреждённый сухогруз остался на якоре в территориальных водах Финляндии, примерно в 20 километрах от города Ловийса.
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